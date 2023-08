Waarom Cynthia Bolingo, de snelste Belgische vrouw, met een wit lijntje op haar kin loopt

Cynthia Bolingo heeft er in de WK-finale van de 400 meter in Boedapest het hoogst haalbare uitgesleept met een vijfde plaats. Dat is een evenaring van het beste Belgische resultaat ooit. Een cheeta heeft twee zwarte strepen die van de binnenste ooghoeken tot de mond van het roofdier lopen. Een Belgian Cheetah heeft een wit lijntje op haar kin, toch als ze Cynthia Bolingo heet.

Niet alleen de vijfde plaats van Bolingo op het WK , ook haar verschijning. Meer bepaald het witte lijntje op haar kin. Het valt op. Ze wil er ook graag over praten, want ze zet dat daar niet zomaar. “De sport maakt natuurlijk deel uit van mij. Maar er is zo veel meer. Ik denk soms dat omdat je sportief bent, mensen alleen daarom interesse in je tonen. Dat ze maar zelden de moeite doen om de persoon achter de atlete op hoog niveau te ontdekken. Ik ben nochtans in de eerste plaats een mens. Met veel gebreken, maar toch wat kwaliteiten.” (lacht) Maar dat opvallende streepje, dus. “Ik vind het mooi. Het staat me ook.” Al is er meer dan louter het esthetische. “Het is een symbool voor het evenwicht tussen mijn verschillende rollen. Ik ben tegelijk een jonge vrouw, een studente, een professionele atlete, een Belgische met ook de Congolese nationaliteit.” De eerste keer dat ze het zette, was voor een fotoshoot in de zomer van 2019. Sinds de meeting van Ostrava begin februari 2021 loopt ze er ook mee.

Geen echte militante

“Ik heb altijd al een boodschap willen verspreiden en ik gebruik daarvoor nu de atletiek. Dankzij mijn lichaam kan ik me op dit moment het best uitdrukken. Mijn engagement is zo sterker dan alleen een bericht op Instagram te plaatsen. Met het fysieke symbool wil ik tonen dat ik mensen ondersteun die in moeilijke omstandigheden leven. Mensen die iedere dag tegen discriminatie moeten opboksen. Ik wil met het lijntje meer gelijkheid vragen en minder onrecht. Want ik strijd voor iets, niet tegen iets.”

Of zij zelf als jonge, zwarte vrouw ook vaak het slachtoffer is van vooroordelen en racisme? “Het is eigenlijk jammer dat die vraag aan ons, zwarte atleten, wordt gesteld. Ja, misschien ben ik ook wel al op onrecht en ongelijkheid gestoten. Maar ik wil dat niet vergelijken met wat anderen meemaken. Stel de vraag beter aan mensen die echt met ongelijkheid en onrecht worden geconfronteerd in onze maatschappij. Zij hebben echt recht om daarover te spreken.”

Voor hen loopt Bolingo met dat witte lijntje. Al beschouwt de spurtbom zichzelf zeker niet als een militante. “Die staan op de barricades of worden soms opgesloten voor hun strijd. Ik beschouw mij gewoon als een vrouw met ideeën, met overtuigingen. Ik probeer op mijn manier sommige zaken, bepaalde mentaliteiten te veranderen. Het was nooit mijn doel om het lijntje te mediatiseren of viraal te laten gaan. Wat ik doe is zeer klein, minimaal zelfs. Met de weinige mogelijkheden die ik daartoe heb. Ik draag mijn steentje liever een klein beetje bij, dan helemaal niks te doen. ”