De zomervakantie loopt stilaan op z’n einde, maar niet zonder nog eens alles gegeven te hebben. In Lommel beleef je de tofste activiteiten tijden Bal Final, in Leut wordt de zomer afgesloten met Festival Locale. Je kan ook nog een laatste keer de dansbenen loszwieren tijdens verschillende muziekevents zoals Itterfest in Bree, het Schlagerbos of Vlaanderen Muziekland in Maaseik. Genoeg te doen dus!