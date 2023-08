Vier doden bij schietpartij in bar in Californië

Een schutter heeft woensdag het vuur geopend in een bar in Californië. Drie mensen kwamen daarbij om het leven en verschillende anderen raakten gewond, zei de lokale politie. Ook de verdachte is overleden.

“We bevestigen dat vier mensen ter plaatse zijn overleden, onder wie de schutter. Zes mensen werden naar het ziekenhuis overgebracht, van wie vijf met schotwonden”, aldus de politie van Orange County op X. Er werd ook geschoten op de politie, maar geen van haar leden raakte gewond.

De schutter was een gepensioneerde politieman. Hij had het op zijn vrouw gemunt, van wie hij gescheiden was. Dat zegt de krant Los Angeles Times op basis van anonieme bronnen. De bar in kwestie, Cook’s Corner, in het zuiden van Los Angeles, is een bekend trefpunt voor motorrijders in de regio.

LEES OOK. Amerikaanse vrouw doodgeschoten na dispuut over regenboogvlag voor haar winkel