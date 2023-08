Op naar een nieuwe trofee: Lionel Messi schenkt Inter Miami met twee geniale assists plek in finale US Open Cup

Een nieuwe wedstrijd van Inter Miami, een nieuwe show van Lionel Messi. Na de eindwinst in de Leagues Cup speelde de Amerikaanse club woensdagavond de halve finale van de US Open Cup tegen Cincinnati. De Argentijn liet z’n ploeg via twee geniale assists terugkeren van een 2-0 achterstand, waarna Miami de penaltyreeks won. Zo staat Lionel Messi al dicht bij een tweede trofee tijdens zijn Amerikaanse avontuur.

In de halve finales van de US Open Cup, zeg maar de Croky Cup van de Verenigde Staten, nam Inter Miami het in één wedstrijd op tegen Cincinnati. De partij begon wel dramatisch voor de club van David Beckham, want Messi en co keken na zo’n 50 minuten voetballen tegen een dubbele achterstand aan. Luciano Acosta en Brandon Vazquez brachten Cincinnati op rozen.

Tijd voor Lionel Messi om z’n kunnen nog maar eens te etaleren dus. Het voorproefje kregen we iets na het uur. Inter Miami kreeg een vrije schop op de linkerkant, ideaal voor de linkervoet van de Vlo dus. Messi schilderde de bal in de box, zijn spitsbroeder Leonardo Campana dook slim op en knikte het leer voorbij de doelman.

2-1, en nog zo’n 25 minuten te gaan om verlengingen uit de brand te slepen. Inter Miami probeerde wel, maar uiteindelijk leek de match toch af te stevenen op een nipte zege voor Cincinnati. Tot Lionel Messi in de allerlaatste minuut van de blessuretijd uitpakte met een geniale bal. Hij slingerde het leer richting de tweede paal, waar opnieuw Campana binnenkopte. Het duo sleepte op hun eentje verlengingen uit de brand.

In die verlengingen leek Inter Miami er volledig over te gaan. Al na drie minuten zorgde Josef Martinez voor de 2-3 voorsprong. Al was het laatste woord in de verlengingen voor FC Cincinnati. De ingevallen Yuya Kubo - ex-AA Gent - bracht ‘Orange and Blue’vijf minuten voor tijd terug op gelijke hoogte. De wedstrijd eindigde zo op 3-3, strafschoppen zouden beslissen wie naar de finale mag.

Kubo en Messi zetten elk de eerste elfmeter van hun team om en ook de komende drie spelers aan beide kanten faalden niet. Het was bij een 4-4 stand in de penaltyreeks toen Nick Hagglund faalde voor Cincinnati, want Miami-doelman Drake Callender stopte de strafschop. En zo kon Benjamin Cremaschi het volledig afmaken voor Inter Miami. De 18-jarige Amerikaan faalde niet en trapte Inter Miami zo naar de finale van het Amerikaanse bekertornooi.

Die finale wordt eind september afgewerkt, tegenstander van dienst is Houston Dynamo. Zij namen na verlengingen afstand van Real Salt Lake.

