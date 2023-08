VOORBESCHOUWING GP NEDERLAND 2023. Evenaart Max Verstappen illuster record voor ogen van ‘zijn’ Oranje Legioen, of verpest toch iemand het Nederlandse feest in Zandvoort?

Na vier weken zomervakantie zijn de Formule 1-rijders helemaal klaar voor de tweede helft van het seizoen. Dat geldt zeker voor Max Verstappen, die komend weekend zijn jacht op een nieuwe wereldtitel verderzet in zijn thuisrace. De Nederlander kan zijn negende overwinning op rij pakken, iets wat slechts één man hem ooit voordeed. Wordt hij zondag de tweede, of is er toch iemand die de WK-leider naar de kroon zal steken op het circuit van Zandvoort?

Over de locatie

De Grote Prijs van Nederland was er al in 1952 voor de eerste keer bij op de Formule 1-kalender en is altijd doorgegaan aan het Noordzeestrand, op het circuit van Zandvoort. De race verdween in 1985, maar door de immense populariteit van Max Verstappen maakte de Grote Prijs 36 jaar later zijn terugkeer. Verstappen gaf het uitzinnige thuispubliek zowel in 2021 als 2022 wat het zo graag wilde: een zege. Dit jaar zal hij daar maar wat graag drie op drie van maken.

Het circuit van Zandvoort heeft door de jaren heen wat veranderingen ondergaan: waar het vroeger nog een razendsnelle baan met vooral rechte stukken en enkele flauwe bochten was, is het nu een veel technischer en bochtiger circuit. Inhalen is er bijgevolg niet makkelijk, ook al omdat de baan naar moderne standaarden niet zo breed is. Om het inhalen toch wat te bevorderen, hebben de derde en laatste bocht enkele jaren geleden een spectaculaire banking gekregen.

Ook niet onbelangrijk: foutjes worden in Zandvoort snel afgestraft. Het circuit beschikt immers niet over de gigantische uitloopstroken in asfalt zoals we die op veel andere banen tegenwoordig wel zien. In plaats daarvan vinden de rijders grind en gras vlak naast de baanlimieten. Opletten geblazen, met andere woorden - de afgelopen twee jaar maakten meerdere rijders al kennis met het grind.

De weersvoorspelling

Ook onze noorderburen hebben er geen geweldige zomer opzitten wat het weer betreft. Volgens de laatste voorspellingen zal die trend zich dit weekend doorzetten: zowel op vrijdag, zaterdag als zondag wordt het wisselvallig met kans op buien. Het zal aan de Noordzee ook behoorlijk koel zijn, met maxima die met moeite de 20 graden halen. (Lees verder onder de foto)

De talloze Nederlandse fans gingen in 2021 en 2022 uit hun dak in Zandvoort. — © AFP

Het Formule 1-programma (Belgische tijd) Vrijdag 25 augustus 12.30 uur: eerste vrije training 16.00 uur: tweede vrije training Zaterdag 26 augustus 11.30 uur: derde vrije training 15.00 uur: kwalificatie Zondag 27 augustus 15.00 uur: race

Onze prognose

Onze Formule 1-watcher Gert Vermersch en verslaggever Sam Varewyck geven net zoals vorig jaar hun verwachte top drie voor elke race. Dit jaar krijgen ze tijdens hun pronostieken het gezelschap van één of twee stemmen uit de PlaySports-podcast The Paddock: ook Dennis Xhaët en racepiloot Sam Dejonghe zullen zich wagen aan een gokje.

Prognose Gert Vermersch 1) Max Verstappen (Red Bull) 2) Sergio Pérez (Red Bull) 3) Lewis Hamilton (Mercedes) Prognose Sam Varewyck 1) Max Verstappen (Red Bull) 2) Lando Norris (McLaren) 3) Oscar Piastri (McLaren) Prognose The Paddock-stem Dennis Xhaët 1) Max Verstappen (Red Bull) 2) Lewis Hamilton (Mercedes) 3) Fernando Alonso (Aston Martin)

(Lees verder onder de foto)

Max Verstappen wil voor de derde keer zijn thuisrace winnen. — © EPA-EFE

Zo liep het vorig jaar

Max Verstappen veroverde net zoals in 2021 de pole position en won op zondag ook de race. De Nederlander leek halverwege wel concurrentie te krijgen van Lewis Hamilton, maar Verstappen profiteerde optimaal van een goede strategie tijdens een virtuele safety car en safety car later in de race. Verstappen won, terwijl Hamilton in de slotfase op oudere banden nog terugviel: uiteindelijk zou hij pas vierde worden, nog achter teammaat George Russell en Ferrari-rijder Charles Leclerc.

Leuk om weten

Red Bull heeft dit seizoen al het record van meeste opeenvolgende zeges bij de constructeurs verbroken - momenteel staat de teller op 13, al 2 meer dan het vorige record van McLaren uit 1988. Dit weekend is het Max Verstappen die op een gelijkaardige manier geschiedenis kan schrijven. Als hij zondag wint, is het zijn negende zege op rij. Slechts één rijder deed hem dat ooit voor: Sebastian Vettel exact tien jaar geleden. Leuk detail: de intussen gepensioneerde Vettel reed toen voor, jawel… Red Bull.