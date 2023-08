Bruno Beeckman, onze journalist in Oekraïne, is niet helemaal verrast door de mogelijke aanslag op Jevgeni Prigozjin. “Een paar uur voor zijn vliegtuig naar beneden stortte, vertelden drie Russische bronnen me nog dat ze 100% zeker waren dat Prigozjin snel opnieuw in Moskou zou staan om een staatsgreep te plegen.”