VIDEO. Prachtige beelden: polsstokspringsters gooien het op een akkoord en pakken samen goud

Wat bij de mannen dinsdag al gebeurde in het hoogspringen, gebeurde woensdag bij de vrouwen in het polsstokspringen. Nadat Katie Moon en Nina Kennedy allebei bij hun derde poging niet over 4,95 meter raakten, moesten ze beslissen. Ofwel zouden ze een ultieme jump-off doen, ofwel zouden ze het goud delen. Beide dames overlegden even en al snel waren ze eruit: het werd het tweede. En dat leverde prachtige taferelen op.