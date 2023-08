Oppositie laakt fraude bij verkiezingen in Zimbabwe

In Zimbabwe hebben de kiezers woensdag in relatieve rust hun stem kunnen uitbrengen voor de presidents- en parlementsverkiezingen. De stembusgang werd echter gekenmerkt door “fraude” en “obstakels”, zo laakte de oppositie.

“We hebben duidelijk te maken gehad met obstakels die geleid hebben tot het elimineren van kiezers, een klassieke truc die teruggaat tot het stenen tijdperk”, zo verklaarde de 45-jarige oppositieleider Nelson Chamisa aan de pers.

In de hoofdstad Harare, een bolwerk van de oppositie, regeerde de chaos in verscheidene stembureaus. De kiescommissie moest erkennen dat minder dan een kwart van de bureaus in de hoofdstad tijdig de deuren konden openen.

“We willen vrede, maar er is een grens die niet overschreden mag worden”, zei Chamisa. Hij waarschuwde dat hij geen herhaling wil van de verkiezingen van 2018. Ook bij die stembusgang betwistte hij zonder succes het resultaat.

Chamisa staat aan het hoofd van de centrumlinkse partij CCC. Hij rekende op een proteststem tegen de regering. Zimbabwe kampt met grote economische problemen, met onder meer een hyperinflatie en torenhoge werkloosheid.

President Emmerson Mnangagwa en zijn partij Zanu-PF, sinds de onafhankelijkheid van het land in 1980 onafgebroken aan het roer, lijken echter vastberaden om de macht te behouden. Volgens ngo’s werd de campagne gekenmerkt door een genadeloze repressie van de oppositie en ernstige onregelmatigheden met de kieslijsten.

De resultaten moeten binnen de vijf dagen na het einde van de verkiezingen gepubliceerd worden.