Cynthia Bolingo sleept er met vijfde plaats het hoogst haalbare uit: “Hier had ik op voorhand meteen voor getekend”

Haar coach had het gezegd en de logica is gerespecteerd. Geen mirakel. Cynthia Bolingo heeft er in de WK-finale van de 400 meter in Boedapest het hoogst haalbare uitgesleept met een vijfde plaats. Dat is een evenaring van het beste Belgische resultaat ooit door een vrouw in een loopnummer, getekend Kim Gevaert, én biedt perspectieven richting Parijs 2024. “Top vijf is mooi, top drie nog mooier.”

Niets te verliezen. Met die ingesteldheid ging Cynthia Bolingo haar WK-finale in. En dat was er duidelijk aan te zien. Toen ze het stadion betrad in Boedapest en haar naam werd afgeroepen, zag ze er relaxed uit en deed ze een cool dansje. Daarna ging ze op haar dooie gemakje richting start. Geen haast, geen stress. “Ik had meer stress voor de eerste ronde dan voor de finale”, zei Bolingo na afloop. “Ik had toen schrik om niet eens één ronde te overleven.”

Net als in de halve finales ging Bolingo er als een raket vandoor in de finale. Na 100 meter lag ze in derde stelling. Daarna nam ze gas terug om halverwege als zevende te passeren. Met nog honderd meter te gaan lag ze zesde. In de laatste rechte lijn passeerde ze nog de Nederlandse schaduwfavoriete Lieve Klaver in de strijd om de vijfde plaats. Het verschil tussen de twee: één duizendste van een seconde. Carole Bam, Bolingo’s coach, zag op voorhand top vijf als het hoogst haalbare. Ze kreeg gelijk. Goud was voor de Dominicaanse Marileidy Paulino in 48.76, voor de Poolse Kaczmarek en Williams uit Barbados.

Bolingo klokte 50.33, iets boven haar twee dagen oude nationale record van 49.96, maar nog altijd een sterke chrono vanuit de ongunstige baan twee. “Die baan twee heeft mij wel een beetje benadeeld”, analyseerde de Brusselse na afloop. “Vanuit een centrale baan had ik onder de 50 seconden kunnen lopen, maar dat hoort er nu eenmaal bij. Ik ben fier op de wedstrijd die ik heb afgewerkt en met al twee wedstrijden in de benen is dit een goede prestatie. Vijfde van de wereld, dat is zotjes. Daar had ik op voorhand natuurlijk meteen voor getekend.”

Nafi Thiam

En dan te zeggen dat er door wat kleine blessures doorheen het seizoen toch af en toe twijfels waren of Bolingo het WK zou halen. “Onmogelijk dat ik hier niet zou zijn”, zegt ze daar zelf over. “Zelfs op één been moest ik hier staan.”

Na haar sub 50 uit de halve finales stond de telefoon van Bolingo roodgloeiend. “Ik heb enorm veel berichten gehad, maar echt enorm”, vertelt ze daarover. “Ik heb nog bijna niks kunnen beantwoorden. Dat is voor vannacht.” Of Nafi Thiam haar ook iets stuurde? “Ja natuurlijk, dat is mijn bestie.”

Een vijfde plaats op een WK – een evenaring van de beste Belgische vrouwelijke prestatie ooit in een loopnummer, Kim Gevaert was in 2007 vijfde op de 100 meter – mag gevierd worden. Maar het is ook veelbelovend richting Parijs 2024. “Alles is mogelijk”, zegt Bolingo als het over de Spelen gaat. “Top vijf is mooi, maar top drie is nog mooier.”

De beelden van de finale: