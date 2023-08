Heusden-Zolder

In Zolder is woensdag het startschot gegeven voor de jaarlijkse 24 Uur van Zolder. Opvallend was de aanwezigheid van een honderdtal buren en sympathisanten van de Zolderse omloop. Met grote vlaggen troepten ze voor het gemeentehuis samen om hun steun te betuigen aan het Circuit.