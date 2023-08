Waarom het niet zou verbazen als Russische president Poetin achter vliegtuigcrash zit

“A dead man walking”, zo omschreven internationale waarnemers Jevgeni Prigozjin sinds hij eind juni met zijn Wagner Group koers zette richting Moskou. Zijn legioen was van grote waarde geweest sinds de Russische inval in Oekraïne. Na inzet op de Krim en in de oblast Loehansk werd Wagner ook actief in de Oost-Oekraïense oblast Donetsk. In de slag om Bachmoet leed de groep enorme verliezen. Van aan het front haalde Prigozjin echter ook geregeld zwaar uit naar de Russische legertop. Hij voelde zich in de steek gelaten door het Kremlin en eiste meer wapens en munitie. In zijn tirades ontzag hij ook president Poetin niet.

Op 23 juni deed Prigozjin het ondenkbare: hij trok de rechtvaardiging van de oorlog openlijk in twijfel, beloofde de dood van duizenden van zijn manschappen te wreken en startte een korte muiterij tegen Poetin, waarbij hij met zijn huurlingen naar Moskou oprukte. Poetin noemde de opstand in een videoboodschap “verraad” en “een mes in de rug”. Maar even snel als de muiterij begon, leek ze plots ook gedaan: na onderhandelingen, met bemiddeling van de Wit-Russische president Loekasjenko, zette Prigozjin zijn opmars stop.

Nergens veilig

De Wagner-baas bereikte een akkoord met het Kremlin waarin bepaald werd dat hij als banneling naar Wit-Rusland moest verhuizen. Maar desondanks bleven zijn whereabouts in nevelen gehuld. Nu eens dook hij op in Wit-Rusland, dan weer in het Russische Sint-Petersburg. Begin deze week nog zei de Wagner-baas in een video dat hij zich in Afrika bevond en dat hij “Rusland nog groter wilde maken op alle continenten, en Afrika nog vrijer”.

Maar waar Prigozjin zich ook bevond, echt veilig was hij nergens. Op 13 juli maakte de Amerikaanse president Joe Biden nog een toespeling op de veiligheidstoestand van de huurlingenleider. “Ik zou mijn menu goed in de gaten houden als ik hem was”, monkellachte Biden. Daarmee verwees hij naar een mogelijke gifmoord, in Rusland een beproefd recept om een politieke tegenstander het zwijgen op te leggen.

Minder omzichtig

“Het was duidelijk dat Prigozjin een verrader was”, zegt Orysia Lutsevych, vicedirecteur van het Rusland-programma bij de Britse denktank Chatham House, aan de BBC . “Daar heeft hij nu de prijs voor betaald.”

“Het zou geen verrassing zijn als Poetin hierachter zit”, aldus Mark Voyager, adviseur van het Amerikaanse ministerie van Defensie, bij Sky News. “We mogen niet vergeten dat verschillende vijanden van Poetin de afgelopen jaren verdwenen bij verdachte crashes”.

Volgens de voormalige Britse geheim agent Christopher Steele stond er al enkele weken een prijs op het hoofd van Prigozjin. “Het is heel merkwaardig wat hij heeft uitgespookt sinds de muiterij, maar zijn dood was haast onvermijdelijk”, zegt Steele tegen Sky News.

Ook William Burns, baas van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA, omschreef Poetin laatst nog als “een man die niet vergeet” en die vindt dat “wraak een gerecht is dat je het best koud serveert”. Een vergiftigde maaltijd of een openstaand raam op een hoge verdieping was niet nodig. Het lijkt erop dat het Kremlin ditmaal minder omzichtig tewerk is gegaan. Want hoewel de oorzaak van het vliegtuigongeval nog onbekend is, lijdt het, gezien de timing en de locatie, weinig twijfel dat er sprake is van kwaad opzet vanwege Rusland.