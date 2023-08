Zomeraanwinst Chloë Van Mingeroet en KV Mechelen zijn klaar voor het nieuwe seizoen: “We willen laten zien dat we thuishoren in de Super League”

Vrijdag wordt de Super League op gang getrapt met Charleroi – Racing Genk en AA Gent – Anderlecht. KV Mechelen komt een dagje later in actie tegen rechtstreekse concurrent Zulte Waregem. “We hebben een mooie voorbereiding achter de rug, en er is nog ruimte voor verbetering”, klinkt het bij zomeraanwinst Chloë Van Mingeroet. “Da’s toch positief?”

Als we Van Mingeroet horen, klinkt er voetbalgeluid in de achtergrond. “Nee, ik ben niet op training, maar mijn vriend speelt bij Houtvenne en ik kwam supporteren. Ik kan elke dag van voetbal genieten”, aldus de speelster die deze zomer de overstap maakte van AA Gent naar KV Mechelen.

Play-off 1

De reden van de transfer? “Als vrouw op het hoogste niveau kunnen we niet leven van onze sport en bij KV kon ik mijn job makkelijker combineren met het voetbal. Want hoe graag ik ook voetbal speel, mijn job blijft het allerbelangrijkste. Daarnaast hebben we bij KV ook een heel gedreven groep: de sfeer is goed, er is nog ruimte voor verbetering en we krijgen ook veel steun. Onze openingsmatch vindt bijvoorbeeld plaats in het grote stadion. Of er veel supporters gaan zijn? We zijn wel promo aan het maken om supporters te lokken. Maar of er nu tien of duizend man staat? Dat maakt voor ons allemaal niet uit: de focus ligt op het veld.”

KV Mechelen begint aan het seizoen met de nodige ambitie. “We moeten in ons tweede seizoen op het hoogste niveau laten zien dat we thuishoren in de Super League. Dus we zouden beter moeten doen dan vorig jaar.” Daarin eindigde KV op een tweede plek in Play-off 2. “Maar omdat Eendracht Aalst dit jaar niet meer meespeelt in de Super League, zouden we dus eigenlijk Play-off 1 moeten halen. We leggen de lat hoog, maar dat moet wel kunnen.”

Aanvoerder af

Bij AA Gent was Van Mingeroet aanvoerder van het team, bij KV is ze ‘gewoon’ one of the team. “Of het raar doet? Wel, die vraag hebben ze me een keertje gesteld in de Buiten de lijnen-podcast. En eigenlijk is het gewoon maar een band om de arm. Wat niet wil zeggen dat stop met coachen op het veld. Dat is toch altijd belangrijk, toch?”

Wat mogen we Van Mingeroet en KV toewensen dit seizoen? “Goed begonnen, is half gewonnen. We willen meteen onze stempel drukken. En punten afsnoepen van een ploeg die de top 3 ambieert, dat moet ook kunnen.” En daartoe krijgen ze meteen de kans, want op speeldag 2 staat er een verplaatsing tegen Anderlecht op het programma.