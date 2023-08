Zelzate komt voor tweede keer op straat tegen jongerengeweld: “Dit tolereren wij niet. Dit zijn wij niet. Dit is Zelzate niet!”

Wie zich dinsdag niet wilde scharen achter de deelnemers van de mars tegen jongerengeweld van oud-burgemeester Frank Bruggeman of het niet eens was met de meegedragen slogans van Vlaams Belang of Voorpost, kon woensdag aansluiten bij de ‘wandeling tegen pesten’ van de organisatie Diepgang. “Sterk dat de actie van de Zelzaatse jeugd zelf komt, zonder enige politieke agenda”, klonk meermaals. (Lees verder onder de foto)

© Carlo Coppejans

Na de druk bijgewoonde ‘mars’ op dinsdag was er nu nog iets meer volk bijeengekomen voor een ‘wandeling tegen pesten en zinloos geweld’. Die was georganiseerd door Diepgang, een organisatie die in de schoot van de voetbalclub KVV via het (straat-)voetbal kwetsbare jongeren wil bereiken. “Laat deze wandeling nu de start zijn van een Zelzate zonder zinloos geweld en pesten. Laat haat ons nu niet uit elkaar spelen. Nu is hét moment om samen één familie te vormen”, was een breedgedragen oproep van de organisatie.

Doortastend reageren

Drie pestfilmpjes die de voorbije weken via de sociale media massaal werden gedeeld en bekeken, hebben in ieder geval de Zelzatenaar, jong en oud, niet onverschillig gelaten, zelfs boos gemaakt en in groten getale gemobiliseerd. Opnieuw kwamen meer dan duizend mensen de straat op. Ook de Zelzaatse scholen Sint-Laurens en het Atheneum Erasmus vroegen hun leerlingen en ouders om deel te nemen aan deze manifestatie. Een lokaal comité liet kinderen vooraf met stoepkrijt enkele mooie boodschappen op straat tekenen. (Lees verder onder de foto)

© Carlo Coppejans

“Het bestuur, de scholen, onderwijskoepels, voorzieningen en verenigingen, levensbeschouwelijke netwerken, het jeugdopbouwwerk maar ook bijzondere jeugdzorg, ik wil ze allemaal mee aan tafel om antwoorden en oplossingen te formuleren”, reageerde burgemeester Brent Meuleman (Vooruit).

Crapuleuze streken veroordelen

“Samen met een pak Zelzaatse jongeren en inwoners wil ook ik samen met het voltallige college vanavond een signaal geven. Tegelijkertijd willen we ook een hoopvolle boodschap de wereld in sturen. Alle Zelzaatse jongeren die ik de afgelopen dagen heb gehoord, veroordelen de crapuleuze streken van sommige leeftijdsgenoten. Er lopen massa’s integere en goede jongeren rond in Zelzate, die nu een duidelijke en hoopvolle boodschap willen geven. Dit tolereren wij niet. Dit zijn wij niet. Dit is Zelzate niet. Ze zullen in Brussel niet kunnen zeggen dat ze het niet gehoord hebben”, liet burgemeester Brent Meuleman (Vooruit) optekenen. Hij riep woensdag al over dit thema een extra schepencollege bijeen.

Tekort aan opvang voor probleemjongeren

“Het college gaat op de komende politieraad en de gemeenteraad deze problematiek op de agenda zetten, maar jongerengeweld en hoe dit fenomeen moet worden aangepakt, overstijgt al heel snel het lokale niveau”, stelde het schepencollege gisteren vast. Gemeenten botsen op hun limieten en worden geconfronteerd met uitdagingen die op een ander bestuurlijk niveau dienen aangepakt. “Probleemjongeren en hun netwerk moeten sneller op onze radar verschijnen. Er is ook een nijpend tekort aan opvangplaatsen en jongeren met agressieproblemen worden vaak wegens personeelstekort niet meer opgenomen. In gemeenschapsvoorzieningen kunnen ze vaak maar heel kort verblijven. Een sterke overheid moet hierop antwoorden formuleren.”