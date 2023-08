Vuurzee bij brand in loods in Ranst: rookpluim van ver te zien

In de Van Den Nestlaan in Ranst is er woensdagavond een zware brand uitgebroken in een opslagloods. De Brandweer Zone Rand is massaal ter plaatse en vraagt om de omgeving te vermijden en roept buurtbewoners op om ramen en deuren te sluiten.

Het gaat om een enorme opslagloods met zes hangars. Het vuur ontstond in de eerste hangar en breidde bijzonder snel uit naar de hangars ernaast. De loods is volledig in de vlammen opgegaan.

De loods ligt naast het asielcentrum in Broechem. “Het gaat om de hangars aan de straatkant, voorlopig nog niet bij ons zelf”, laat Fedasil Broechem weten. “We bekijken nu of we gaan moeten evacueren of niet.”

De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. De rookpluim is van zeer ver te zien, zelfs tot in Meise in Vlaams-Brabant.

© BFM

© BFM

© BFM

© KMA

Rookpluim te zien in Nijlen. — © tove

Rookpluim te zien in Duffel — © tdk

Rookpluim te zien vanuit Borsbeek. — © sare

© KMA