MAASMECHELEN

Na klachten van buurtbewoners over illegale huisvesting in een pand op de Pauwengraaf in Eisden, is de gemeente Maasmechelen een handhavingsdossier opgestart. Er zouden acht tot tien mensen illegaal gehuisvest zijn. Bij de gemeente is er slechts één inschrijving bekend voor de vier appartementen.