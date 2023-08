Patrick Kluivert is voor de eerste keer in Genk: “Niet met Van Bommel en Janssen gebeld”

Hoog bezoek in de Cegeka Arena. Met de komst van Adana Demirspor tekende ook niemand minder dan Patrick Kluivert woensdagavond present in Genk. “Ik ben hier nog nooit geweest, maar kijk ernaar uit om hier met mijn team te spelen”, zegt de 79-voudige Nederlandse international, die sinds deze zomer trainer is van de Turkse club.

Een halfuur later dan gepland streken de spelers en staf van Adana Demirspor woensdagavond neer in de Cegeka Arena. In hun zog een horde Turkse journalisten. Trainer Patrick Kluivert, in een ver verleden speler bij onder andere Barcelona, Ajax en AC Milaan, nam meteen het woord. “Iedereen kent het belang van deze match”, klonk het. “We spelen eerst uit, tegen een erg goede ploeg. KRC Genk is jong en enorm getalenteerd. Het wordt een interessante wedstrijd. We gaan proberen een goede uitgangspositie af te dwingen, maar we weten dat we moeten opletten. We zijn op onze hoede, maar kennen onze eigen kwaliteiten. Die gaan we donderdag proberen uit te buiten.”

De Nederlander won geen advies in bij zijn landgenoten die in de Jupiler Pro League actief zijn. “Ik heb niet met Mark Van Bommel en Vincent Janssen gebeld. Dat was niet nodig, want ik heb mijn eigen spionnen. Wie? Laat ons zeggen dat ik een paar mensen van Olympiakos ken”, knipoogde hij.

Kluivert kwam tot slot nog even terug op zijn wedstrijden tegen de Rode Duivels. In de zomer van 1998 werd hij op het WK in Frankrijk uitgesloten nadat hij Lorenzo Staelens een elleboogstoot gaf. Een jaar later nam hij revanche door in een oefenwedstrijd tegen de Duivels in Rotterdam een hattrick te maken. “Hoe ik daarnaar terugkijk? Die rode kaart is niet zo’n mooie herinnering, die hattrick is een fantastische herinnering. Dat is voetbal. Het is het verleden. Het was aan de ene kant leuk en aan de andere een beetje triest.”