“Zwoel, in de loop van de namiddag vergroot de kans op regen- en onweersbuien”

Donderdag loopt de temperatuur snel op richting 25°C en meer. Uiteindelijk kunnen we maxima tussen 27 en 29°C bereiken en daarbij kan het zwoel gaan aanvoelen. In de loop van de namiddag vergroot de kans op regen- en onweersbuien. Vooral tussen 15 en 18 uur zouden er een aantal stevige buien over onze provincie kunnen schuiven, met daarbij kans op onweer.