Youtuber rijdt opzettelijk Ferrari van bijna 400.000 euro in de prak

In de zoektocht naar spectaculaire beelden is een 25-jarige Amerikaanse Youtuber erin geslaagd zijn Ferrari F8 Tributo in vlammen te laten opgaan. Cody Detwiler, beter bekend als ‘WhistlinDiesel’, reed zijn bolide ter waarde van bijna 400.000 euro een maïsveld in, waarna het voertuig vuur vatte.

De Ferrari had de afgelopen maanden al heel wat moeten doorstaan. Sinds februari postte ‘WhistlinDiesel’ namelijk al verschillende filmpjes waarin hij stunts uithaalde met het voertuig. “Ik kocht een Ferrari van 400.000 dollar, gewoon om die kapot te maken”, luidde de titel van de eerste video.

Een half jaar later is de jonge Amerikaan, die bijna zes miljoen abonnees telt op Youtube, in zijn opzet geslaagd. Voor zijn laatste video reed hij zijn dure wagen een gemaaid maïsveld in Texas in. Al snel is te zien hoe stro en droog gebladerte in de wielkasten verdwijnt en daar vuur vat. Iets waar de Youtuber en zijn crew blijkbaar toch niet helemaal op voorbereid waren.

Blussen met Red Bull

“Fire! Fire!”, klinkt het in paniek. In allerijl proberen ze de vlammen nog te blussen met enkele waterflesjes en zelfs een Red Bull-blikje, maar het vuur breidt alleen maar verder uit. Ook de crewwagen vat uiteindelijk vuur. “Ik geef niets om de auto’s. Dat is niet erg”, zegt Detwiler in de video, terwijl ze het vuur stampvoetend proberen te doven. “Voorkom gewoon dat het zich over het veld verspreidt.”

Detwiler is niet aan zijn proefstuk toe. Op zijn Youtube-kanaal zijn talloze video’s te vinden waarin hij dure dingen kapotmaakt. Volgens de Youtuber zijn er belangrijkere zaken in het leven dan materiële dingen.