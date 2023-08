Siska Schoeters nam deze zomer afscheid van haar vader

Siska Schoeters (41) moest deze zomer afscheid nemen van haar vader. “Ik heb een fijne zomer gehad, maar dat was niet altijd even makkelijk”, schrijft ze op Instagram.

Een zomer brengt vaak mooie herinneringen met zich mee. Festivals, reizen, tijd doorbrengen met mensen die je graag ziet. En het liefst wordt dat in deze tijden gedeeld op het internet. “Niet alles wat je daar ziet is een juiste weergave van hoe het was”, maakt Schoeters zich de bedenking bij een terugblik op haar zomer. “Mensen lachen, en zijn op de leukste plekken, en hebben de meeste vrienden daar. Dat lijkt allemaal zo. Maar ik wil graag nog even zeggen: dat zijn altijd maar momentopnames van één heel korte foto. Vaak geposeerd, gemaquilleerd en soms getrukeerd.”

Want hoewel ze aangeeft een fijne zomer te hebben gehad, werd ze ook met verlies geconfronteerd. “Op 5 juli is mijn papa gestorven. Ik heb een fijne zomer gehad, maar dat was niet altijd allemaal even gemakkelijk ofzo”, gaat ze voort. “Ik schrijf dit niet voor medeleven (ik ben zeer goed omringd, dank u). Maar ik denk dat aan het einde van de zomervakantie, je niet triest hoeft te zijn dat je niet op Werchter én Tomorrowland én de Lokerse Feesten én Pukkelpop én Brakrock allemaal kon zijn. Dat je niet de mooiste zonsondergangen zag en niet de wildste tuinfeesten meemaakte.”

“Ik hoop dat ergens deze zomer één mooie herinnering kon maken. Met iemand die je graag ziet. En dat je dat moment vooral niet op social media hebt gedeeld, maar ergens beter kan bewaren. In je hoofd, en je hart.”