OVERZICHT. Zwaarste klus voor Club Brugge, haalbare kaart voor de rest? Alles wat u moet weten over de Europese tegenstanders van de Belgische clubs

Liefst vier Belgische ploegen op dezelfde avond aan het werk in de laatste voorrondes van de Europa- en Conference League: Union, Club Brugge, Gent en Genk. Bent u het overzicht kwijt? Geen probleem: wij bundelen hier alles wat u moet weten over de tegenstanders van de Belgische clubs.

FC Lugano (Zwitserland) Tegenstander Union in laatste voorronde Europa League.

1. Stellen ze iets voor in Europa?

Niet echt. In 1995 stuntten ze eens door Inter Milan uit te schakelen in de toenmalige UEFA Cup, maar sindsdien zijn ze nooit verder geraakt dan een Europese groepsfase. Vorig seizoen vlogen ze er in de derde voorronde van de Conference League al uit.

2. Hoe doen ze het in eigen land?

FC Lugano is al jaren een Zwitserse subtopper. De bekerwinst in 2021/2022 was hun eerste prijs in 29 jaar. Onder trainer Mattia Croci-Torti lijken ze zich te ontpoppen tot cupploeg, want ook afgelopen seizoen haalden ze de bekerfinale – nipt verloren van kampioen Young Boys Bern. De laatste titel dateert wel al van 1949. Vorig seizoen eindigden ze derde. Het nieuwe seizoen zijn ze goed begonnen met negen op twaalf.

3. Hoe ziet hun kern eruit?

Met ex-Wolfsburg-speler Renato Steffen in de ploeg heeft FC Lugano een Zwitsers international als kapitein. Hun kern is met een gezamenlijke waarde van 24 miljoen euro minder waard dan die van Union (37 miljoen euro).

Aanvoerder Renato Steffen en zijn zoontje. — © Just Pictures/Sipa USA

4. Voor wie moeten we opletten?

De Sloveense international Zan Celar. Die ontbolsterde helemaal in Zwitserland nadat hij werd overgenomen van (de jeugd van) AS Roma. Vorig seizoen was de 24-jarige spits goed voor zestien goals in 30 competitiematchen en dit seizoen trof hij al twee keer raak in de eerste vier competitiematchen.

Sterkhouder Zan Celar. — © Just Pictures/Sipa USA

5. Is er verder nog iets dat we moeten weten?

Net zoals Union kan FC Lugano Europees trouwens niet in zijn eigen stadion spelen. Hun Cornaredo Stadium, waar de Rode Duivels op het WK 1954 met 4-1 verloren van Italië, wordt op dit moment gerenoveerd. Daardoor moeten ze uitwijken naar het stadion van Servette, waar Genk eerder dit seizoen ook speelde… Op vier uur rijden van Lugano.

LEES OOK. Waarom Lugano op papier een haalbare kaart is voor Union richting Europa League

FC Lugano-fans in het Cornaredo Stadium. — © Getty Images

CA Osasuna (Spanje) Tegenstander Club Brugge in laatste voorronde Conference League.

1. Stellen ze iets voor in Europa?

Het is al zeventien jaar geleden dat Osasuna nog eens Europees speelde, maar toen schopten ze het wel tot de halve finales van de UEFA Cup. Voordien speelden ze slechts drie keer Europees en kwamen ze nooit verder dan de 1/8ste finales.

Osasuna-fans tijdens de halve finale van de UEFA Cup in 2007. — © Getty Images

2. Hoe doen ze het in eigen land?

In 2017 zakte Osasuna nog naar tweede klasse, sinds 2019 zijn ze terug in eerste klasse. Vorig jaar was Osasuna een van de revelaties met een verrassende zevende plek, die nipt een Europees ticket opleverde. Nu is de club uit Pamplona met 3 op 6 aan het seizoen begonnen: op de openingsspeeldag won het met 0-2 van Celta de Vigo, afgelopen weekend werd er met 0-2 verloren van Athletic.

3. Hoe ziet hun kern eruit?

Heel Spaans, met vier spelers die García heten en amper twee echte buitenlanders. Volgens Transfermarkt is de volledige spelerskern 137 miljoen euro waard. Die van Club 135 miljoen.

4. Voor wie moeten we opletten?

De nummer tien, Aimar Oroz, is het goudhaantje. De 21-jarige aanvallende middenvelder stroomde door vanuit de jeugd en is ondertussen 15 miljoen euro waard. En voor de spits van Osasuna is het letterlijk opletten. Chimy Avila, de grote broer van ex-Antwerp-verdediger Gaston, pakte afgelopen weekend rood na een verschrikkelijke tackle.

5. Is er verder nog iets dat we moeten weten?

Eén keer speelde Osasuna Europees tegen een Belgische club: in 1985 tegen SV Waregem in de UEFA Cup. Waregem won over twee wedstrijden met 3-2.

APOEL Nicosia (Cyprus) Tegenstander AA Gent in laatste voorronde Conference League.

1. Stellen ze iets voor in Europa?

APOEL is normaal een vaste klant in de Europese competities, maar de laatste drie seizoenen haalden ze de groepsfase niet. Hun beste prestatie ooit in Europa: kwartfinale Champions League in 2012. Real Madrid bleek toen een maat of drie te groot.

Beeld uit de Champions League-kwartfinale in 2012 tussen APOEL en Real. — © Getty Images

2. Hoe doen ze het in eigen land?

APOEL is de grootste club van Cyprus met 28 landstitels en 21 Cypriotische bekers op het palmares. Ondertussen is het wel al van 2019 geleden dat ze nog eens kampioen werden. Vorig seizoen eindigden ze tweede. Afgelopen weekend begon APOEL aan het nieuwe seizoen in Cyprus met een 0-2-zege op het veld van AEZ Zakakiou.

3. Hoe ziet hun kern eruit?

Geen grote namen, wel enkele oude bekenden: Dieumerci Ndongala (ex-Gent, Standard en Charleroi) en Giorgi Kvilitaia (ex-Gent). De marktwaarde van de volledige spelerskern is zo’n 14 miljoen euro. Die van Gent: 83 miljoen.

Giorgi Kvilitaia kon nooit potten breken bij Gent. — © BELGA

4. Voor wie moeten we opletten?

Kvilitaia was vorig seizoen topschutter bij APOEL met elf goals, maar die kennen ze goed genoeg bij Gent – zo’n groot gevaar is de Georgische spits nu ook weer niet.

5. Is er verder nog iets dat we moeten weten?

Ook de coach van de Cyprioten is een oude bekende: Ricardo Sa Pinto. De ex-speler en -coach van Standard en vijand van Hein Vanhaezebrouck is er sinds deze zomer aan de slag.

Sa Pinto in 2018, als coach van de Rouches. — © BELGA

Adana Demirspor (Turkije) Tegenstander Genk in laatste voorronde Conference League.

1. Stellen ze iets voor in Europa?

Helemaal niet. Adana Demirspor speelde voor dit seizoen nog nooit Europees voetbal. De Turken schakelden het Roemeense Cluj en het Kroatische Osijek uit in de vorige voorrondes.

2. Hoe doen ze het in eigen land?

Vorig seizoen eindigde Adana Demirspor verrassend vierde in de Turkse Süper Lig. Hun hoogste eindklassering ooit. Dit seizoen begonnen ze met 4 op 6, met afgelopen weekend een 1-1-gelijkspel op het veld van Ankaragücü.

3. Hoe ziet hun kern eruit?

Een ruime kern zonder echte toppers, maar wel met enkele bekende namen zoals Younès Belhanda (33), M’Baye Niang (28) en Nani (36). Die laatste kent u ongetwijfeld het best van bij onder meer Manchester United en de Portugese nationale ploeg. De totale marktwaarde van de kern van Adana Demirspor is ruim 37 miljoen euro. Die van Genk is bijna 127 miljoen waard.

Nani is vooral invaller bij Adana Demirspor. — © Getty Images

4. Voor wie moeten we opletten?

Topvedette Nani is meestal bankzitter, de goals komen vooral van de onbekende Senegalese spits Cherif Ndiaye. Hij scoorde al drie keer in de voorrondematchen van de Conference League. Als hij fit is – afgelopen weekend speelde hij niet door een kleine blessure – toch maar opletten voor de Genkse defensie.

5. Is er verder nog iets dat we moeten weten?

De coach van Adana Demirspor is niemand minder dan Patrick Kluivert (47). De voormalige topspits van onder meer FC Barcelona en Oranje is er sinds deze zomer aan de slag.