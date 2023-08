Is de Aziatische hoornaar neergestreken in Nieuwerkerken?

De Aziatische hoornaar is aan een opmars bezig in ons land. Ook in Haspengouw waren er recent heel wat meldingen over deze agressieve wesp. Nu is er mogelijk ook een eerste geval in Nieuwerkerken bekend. “Er bestaan verschillende websites waar mensen kunnen doorgeven als ze een Aziatische hoornaar hebben opgemerkt. En voor Nieuwerkerken kwam er nu een allereerste melding binnen op 18 augustus” zo zegt Robin Housen van imkervereniging De Heidingers. “Omdat deze hoornaars heel agressief zijn en veel insecten en bijen opeten, vormen ze een bedreiging voor de biodiversiteit. Daarom proberen we nesten snel op te sporen en te verdelgen. Maar eerst moeten we zeker weten of er wel een nest is. Daarom hebben we nu een ‘lokpot’ geplaatst vlakbij de plek waar de hoornaar zou zijn gezien in de Berkenstraat. Als we daar nu een exemplaar opmerken, gaan we die in en opvallende kleur verven en weer loslaten. Normaal vliegt hij dan op en neer tussen de lokpot en het nest. Iedere minuut langer dat het gemerkt beestje wegblijft is goed voor 100 meter. Zo kunnen we een inschatting maken waar het nest zich bevindt. We zoeken dan in de richting waarin het beestje wegvliegt.” zo legt Robin Housen uit. Wie zelf een hoornaar opmerkt in Nieuwerkerken, mag altijd een foto en locatie doorsturen naar de Heidingers. len

