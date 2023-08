Snelheidscontroles in Beringen en Tessenderlo: chauffeur rijdt 141 km/uur in zone 70

De politie controleerde de voorbije dagen op snelheid op de kampweg, paardendijk, Zuidstraat en Nieuwendijk in Beringen en de Industrieweg, Lapseheide en Sparrenweg in Tessenderlo. 319 op meer dan 2.700 voertuigen reden te snel. In de Zuidstraat werd zelfs een bestuurder aan 141 km/uur geflitst. Dat is ruim dubbel zo hard dan toegelaten. In dezelfde straat werden snelheden van 105 en 129 km/uur gemeten. Op de Industrieweg reed dan weer 23 procent van de gecontroleerden te snel. Het gaat daarbij om 102 van de 446 bestuurders.