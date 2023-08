Bijna 28 procent van de Limburgers gelooft in contact met de doden. Meer dan 9 procent zoekt dat via een Ouijabord. — © Shutterstock

Hasselt

Meer dan de helft van de Nederlanders gelooft in paranormale verschijnselen zoals spoken, engelen of buitenaardse wezens. Limburgers geloven vooral in contact met de doden. Dat blijkt uit een onderzoek van de Stichting Skepsis.