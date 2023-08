“Mijn beste niveau van dit seizoen is gepasseerd, vrees ik”, liet Jasper Philipsen dinsdag nog weten in Het Belang van Limburg. De Vlam van Ham mag zijn vrees opbergen. In de eerste rit van de Renewi Tour zette hij een peloton rassprinters beheerst, oppermachtig en met een lekke band op enkele lengtes.