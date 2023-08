De Smet neemt het op de Spelen op in de ILCA7-categorie. Dat is een witte boot die iets minder dan vijf meter lang is, nog geen zestig kilogram weegt en een zeil heeft van zeven vierkante meter. — © GOYVAERTS/GMAX AGENCY

Brecht

De druk is van de schouders bij zeiler William De Smet (28, ILCA7-categorie) uit Brecht. Op het Super WK in Scheveningen eindigde hij op een mooie vijftiende plek, meteen goed voor een olympisch ticket in 2024. “Ik probeer mij al tien jaar te kwalificeren en nu is het eindelijk binnen”, aldus een overgelukkige De Smet.