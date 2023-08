Hij blijft op de dool: onmachtige David Goffin gaat in eerste kwalificatieronde meteen de mist in op US Open

David Goffin (ATP 96) heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede kwalificatieronde van de US Open. De 32-jarige Luikenaar, het vijfde reekshoofd in de kwalificaties, verloor tegen de Oostenrijker Dennis Novak (ATP 187) in twee sets (7-6 (7/5) en 6-3). De partij duurde 1 uur en 55 minuten.

Goffin mist zo zijn tweede Grand Slam dit seizoen. Eerder moest hij verstek laten gaan voor de Australian Open wegens ziekte. De laatste keer onze landgenoot twee Grand Slams op een seizoen miste, dateert al van 2011.

Door zijn vroegtijdige exit op Wimbledon in juli en doordat de organisatie hem geen wildcard gaf, is er voor het eerst in lange tijd geen enkele mannelijke Belgische tennisser meteen geplaatst voor de hoofdtabel. Van 2017 tot 2020 bereikte Goffin telkens de vierde ronde in Flushing Meadows. In 2021 en 2022 was de eerste ronde al het eindstation.

© BELGA

Yanina Wickmayer (WTA 86) plaatste zich eerder wel voor de tweede kwalificatieronde. Zij versloeg de Canadese Katherine Sebov (WTA 141) in drie sets (6-7 (3/7), 7-5, 6-2). Magali Kempen (WTA-228) moest dan weer haar meerdere erkennen in de Spaanse Aliona Bolsova (WTA-114). Zij verloor ook in drie sets met 6-4, 4-6 en 4-6.

Voor een plaats op de hoofdtabel van het vierde en laatste Grand Slam van het seizoen moeten er drie kwalificatiewedstrijden gewonnen worden.