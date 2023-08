Ronny Deila neemt voor Europees duel alle twijfels weg: “Hans Vanaken is en blijft zeer belangrijk”

Het is drukkend heet in Pamplona. Zelfs na 20.30 uur, wanneer de wedstrijd afgetrapt wordt, geeft de thermometer meer dan dertig graden aan. Dat wordt dus zeker een element om rekening mee te houden voor Club Brugge.

“We hebben onze planning een beetje aangepast aan de hitte”, aldus coach Ronny Deila. “Normaal zouden we in Brugge trainen, maar nu doen we dat in Spanje, zodat we het toch eens zelf ervaren. Gelukkig is Osasuna deze temperaturen ook niet gewend.”

Maxim De Cuyper (borstwervel) en Hans Vanaken (maagklachten) zijn fit en inzetbaar, aldus Deila. De Noor gaat niet mee in de teneur van sommigen dat Vanaken op zijn dertigste zijn waarde voor Club zou kunnen verliezen. “Hij is en blijft zeer belangrijk. Ik moet Hans niet leren voetballen, ik moet hem gewoon in de goeie omstandigheden brengen, en dan komt alles goed. Als ik op een dag de man ben die Hans moet vertellen dat hij niet langer meetelt, dan zal dat betekenen dat ik hier al zeer lang aan het werk ben.”

Deila is op zijn hoede voor Osasuna. “Het is een fysiek sterk team met een goeie spirit en organisatie en een thuisreputatie. Het wordt een uitdaging om hier een goed resultaat neer te zetten.”

Van de persconferentie met Osasuna-trainer Jagoba Arrasate hebben we niet veel begrepen – er werd een moeilijk verstaanbaar lokaal dialect gehanteerd. Navraag leerde ons dat Arrasate wel onder de indruk is van het offensieve geweld van Club: “Het wordt zaak om geen defensieve fouten te maken.” (pjc)