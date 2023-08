Oekraïense zege tegen Slovenië loodst opgeluchte Yellow Tigers naar achtste finale

Door deze 3-1 overwinning van Oekraïne ontsnappen de Yellow Tigers meteen ook aan een doemscenario, waarbij ze donderdag in de laatste poulematch tegen tweevoudig wereldkampioen Servië nog (minstens) een punt moesten halen om mathematische zekerheid te verwerven over de volgende ronde.

Bondscoach Kris Vansnick had nochtans gevreesd dat de grillen van de sport zijn team zouden kunnen kwellen. Slovenië zou mits een 3-1 of 3-0 overwinning evenveel punten (6) verzamelen als België, waardoor het duel tegen Servië plots toch nog een do or die-lading zou meekrijgen. Het verloop van de eerste set verhoogde alvast de onrust bij volleybalminnend België. Slovenië liep tot 10-21 uit. Oekraïne knokte nog wel terug tot 17-23, maar moest finaal het hoofd buigen met 19-25. In de tweede set kreeg het rampscenario nog wat meer vorm, toen Slovenië naar 13-16 wegsnelde, maar Oekraïne zette de situatie nog recht: 25-23 en 1-1. België kon weer hopen, zeker toen de geel-blauwe dames ook de derde set naar hun hand zetten: 26-24 en 2-1. Terwijl alle Tigers herademden, wisten de Slovenen dat zonder een driepunter hun toernooi voorbij was. In de vierde set lieten ze de armen hangen: 25-17 en 3-1.

Rust voor Herbots?

Omdat Slovenië door dit 3-1 resultaat blijft steken op drie punten, behoudt België met zijn zes stuks altijd de vierde plaats. De wedstrijd tegen de tweevoudige wereldkampioen heeft dus niet al te veel belang meer, al zou een bijkomende portie punten voor de wereldranking ook richting olympisch gewoel wel welkom zijn. Omdat speerpunt Britt Herbots opnieuw hinder ondervindt aan de buikspieren, zou de Limburgse aanvalster donderdag zelfs wat rust toebedeeld kunnen krijgen.

Britt Herbots. — © BELGA

Als nummer vier van poule A nemen de Tigers het in de achtste finale maandag in Brussel op tegen de winnaar van poule C. Hoogstwaarschijnlijk is dat Turkije, als jongste winnaar van de Nations League én mondiale nummer 1 een van de absolute toernooifavorieten.