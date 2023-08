Meer dan 40 graden verwacht: code rood voor hitte blijft van kracht in 19 Franse departementen

De negentien departementen in het zuiden van Frankrijk die woensdag code rood kregen voor hitte, blijven ook donderdag in diezelfde alarmfase. Dat meldt de Franse weerdienst Météo France. Ook donderdag worden temperaturen boven de 40 graden voorspeld.

In de 37 ‘oranje’ departementen wordt de code eveneens gehandhaafd. Het gaat daarbij om gebieden ten zuiden van de lijn die loopt van de Vendée naar de Elzas. Ook 25 andere departementen in het noordwesten, met uitzondering van Bretagne, krijgen donderdag de oranje waarschuwing, omdat er kans is op hevig onweer.

“De minimumtemperaturen zullen donderdagochtend heel hoog zijn, vaak tussen de 20 en 23 graden in de departementen in oranje/rood”, constateert Météo France, dat vreest dat in bepaalde departementen de temperatuur zelfs niet onder de 27 graden zakt.

De weerdienst waarschuwt bovendien ook voor onweersbuien die van “west naar oost de oranje departementen zal overspoelen”. “Deze stormen gaan gepaard met hagel, hoge neerslagintensiteiten - 20 tot 30 mm soms meer in een paar uur - en windstoten die 80/100 km kunnen bereiken, zeer plaatselijk meer”, kondigt Météo France aan.