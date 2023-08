15-jarige jongen verdronken in Oudenaarde: vrienden haalden hem nog uit het water, maar tevergeefs

In de Donkvijver in Oudenaarde is woensdagnamiddag een vijftienjarige jongen om het leven gekomen toen hij in moeilijkheden kwam tijdens het zwemmen.

Ondanks een zwemverbod was de tiener toch gaan zwemmen in de vijver. Hij was er met een groepje jongeren. Hij raakte in moeilijkheden en vrienden hebben hem uit het water gehaald. Helaas kwam alle hulp te laat. Ondanks reanimatiepogingen is de jongen overleden.

Vorig jaar is een meisje van zes overleden nadat ze uit de Donkvijver werd gehaald.