Hechtel-Eksel/Peer

Twee kranige senioren van 86 en 87 jaar uit Hechtel-Eksel laten zich nog dopen. Clementine en Louis Rutten heten ze. En ze doen dat op zondag 24 september bij de Evangelische Kerk in Wijchmaal bij Peer. Zelf is het koppel altijd katholiek geweest, maar door hun kinderen maakten ze later kennis met de Evangelische gemeenschap. Toen ze een bijbelstudie volgden, kwam het besef dat ze gedoopt wilden worden.