In Genk zijn sinds dit voorjaar twee faunabeheerders van Natuur en Bos aan de slag. Zij krijgen straks versterking. — © Stad Genk

Genk

Het Agentschap voor Natuur en Bos is op zoek naar vier ‘faunabeheerders’ om het Limburgse everzwijnenprobleem te helpen indijken. De everzwijnspecialisten ondersteunen lokale besturen via preventie, sensibilisering en populatiebeheer. “Een jachtverlof is een minimumvereiste.”