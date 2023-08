Hasselt

Geen Gele Taxi’s meer in Hasselt. Zaakvoerder Gwen Reynders (47) heeft de boeken neergelegd. Acht chauffeurs zijn hun baan kwijt. “Sinds corona is het niet meer goed gekomen”, zegt Gwen. “En de wegenwerken en de herschikking in rijrichtingen binnen de Singel, hebben de deur compleet dichtgeklapt.”