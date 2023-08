Nostalgie wordt Play Nostalgie en gooit programmatie om met verrassende nieuwe namen

Herkenbare en tijdloze muziek die iedereen, van jong tot oud, kan meezingen. Dat blijft de rode draad van Play Nostalgie. Maar vormelijk én inhoudelijk verandert er wel het een en ander.

‘Team ochtend’

In de ochtend vormen ervaren radiomaker Bart De Raes en een ‘friend’ een tandem tussen 6 en 9 uur tijdens het nieuwe Team ochtend. Op maandag is die friendNieuwsblad-sportjournalist Yanko Beeckman, die ook te horen is in de Sjotcast-podcast, op dinsdag schuift actrice en schrijfster Liesa Naert aan, op woensdag is het aan zanger Gene Thomas.

“Ik heb er niet lang over moeten nadenken toen Play Nostalgie me vroeg”, zegt Gene Thomas. “Rechtstreeks contact met muziekliefhebbers is sowieso mijn ding en het is heerlijk om dat ook eens vanuit de radiostudio te mogen doen.”

Céline Van Ouytsel neemt donderdag voor haar rekening, actrice en casting director Fleur Brusselmans sluit af op vrijdag.

© Play Nostalgie

Leen Demaré & Michaël Joossens

Vertrouwde namen Leen Demaré en haar sidekick Michaël Joossens zijn in de avondspits te horen tussen 16 en 19 uur. “Ik heb al vele watertjes doorzwommen, maar Play Nostalgie voelt voor mij echt als thuiskomen”, zegt Demaré. “Bij een radiozender die warm is, met respect voor ervaring en leeftijd, maar die tezelfdertijd jeugdig en speels is. Ik ga mij helemaal smijten.”

Leen Demaré & Michaël Joossens. — © Play Nostalgie

Zaterdagochtendshow met live publiek

Larissa Roose ruilt haar vorige job als vaste producer en sidekick in het ochtendblok in voor een eigen programma op zaterdagochtend met actrice Liesa Naert. Liesa & Larissa is elke zaterdagochtend te horen vanuit Play Zuid in Antwerpen met een live publiek. Larissa zal van maandag tot en met donderdag om 19 uur ook haar eigen muziekshow krijgen.

Liesa en Larissa. — © Play Nostalgie

Muzikale talkshow

In De playlist praat Elias Smekens met twee gasten die platen aan elkaar voorstellen. Daarbij zitten verrassende duo’s. Tom en Kato van The Starlings, maar ook pakweg Jean Blaute en opkomend talent Emmy d’Arc en Bob Savenberg en zijn zestienjarige dochter Jade komen langs. Dat programma zal elke zondag te horen zijn.

Merkversterkend

Play Nostalgie is meteen ook een duidelijke toevoeging aan de merkenportefeuille van Play Media. Na vier tv-zenders, GoPlay online en de evenementenlocatie Play Zuid, is het de eerste Play-radiozender. Eerder dit jaar nam Play Media een aandeel van twintig procent in Nostalgie. Mediahuis blijft de meerderheidsaandeelhouder met 55 procent.

Bij de laatste metingen van het Centrum voor Informatie over de Media haalde Nostalgie toen nog een dagelijks bereik van 375.000 en wekelijks 856.000 luisteraars in Vlaanderen en Brussel. Het marktaandeel ligt op 6,1 procent. “Elk merk behoudt zijn eigen identiteit, maar we verbinden de verschillende Play-werelden met elkaar en kijken naar interessante opportuniteiten”, zegt Jeroen Bronselaer, CEO van Play Media. “De zaterdagochtendshow voor een live publiek vanuit Play Zuid of onze tv-figuren in De playlist op zondag op Play Nostalgie zijn daar de perfecte voorbeelden van.”

“Play Nostalgie bouwt verder op de fundamenten van het opgefriste Nostalgie: een feelgood muziekzender voor alle generaties”, zegt Tom Klerkx, CEO Audio bij Mediahuis. “We willen verbinden, verrassen en vooral veel goesting geven.”