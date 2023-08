Zelfs met een platte tube niet te kloppen: ploegmaat Jonas Rickaert toont hoe Jasper Philipsen op leegloper naar overwinning sprintte

Jasper Philipsen is het winnen nog niet verleerd. Een maand na zijn groene trui en vier ritzeges in de Ronde van Frankrijk heeft de Vlam van Ham in de Renewi Tour opnieuw met de zege aangeknoopt. Na een massasprint haalde Philipsen het relatief eenvoudig voor Tim Merlier en Olav Kooij. En dat deed hij op… een platte achterband.