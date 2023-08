12 maanden cel dreigt voor masturberende en stelende treinpassagier

De feiten dateren van begin deze maand. Op de trein tussen Diest en Hasselt ging het op 3 augustus helemaal mis met de betichte. Eerst wist de Afrikaanse man de gsm van de treinbegeleider buit te maken toen deze naar het toilet ging. Een getuige zag het allemaal gebeuren. De veertiger sloot zich vervolgens zelf op een toilet op. Uiteindelijk gaf hij de gsm terug aan de gedupeerde, maar hoesje was verdwenen. Via zijn advocaat Carl Schreurs vroeg de treinbegeleider 250 euro morele vergoeding en 15,99 euro voor het hoesje. De betichte had het ook op een vrouwelijke passagier gemunt. Hij bleef haar lastigvallen en ging telkens op dezelfde rij zitten. Een laatste keer begon hij zich te masturberen. De man stuurde zijn kat naar de rechtbank en liet er zich evenmin vertegenwoordigen. Nochtans is het bekend terrein voor de betichte, want hij liep al 21 veroordelingen op sinds 2021 voor hoofdzakelijk diefstallen. Bovenop de 12 maanden cel vorderde de procureur nog 400 euro boete. Vonnis op 5 september.