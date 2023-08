Luca Brecel op drie zeges van eerste plaats op wereldranglijst: “Perfect antwoord op kritiek”

Luca Brecel nam in Nürnberg ook de tweede horde, na Jackson Page ging een stevig scorende Singh Chadha eveneens met 5-3 onderuit op de German Masters. Zo nadert de wereldkampioen tot op drie zeges van de eerste plek op de wereldranglijst.

Neo-prof Ishpreet Singh Chadha heeft alles om het te maken. Hij scoort erg stevig, de 102-break was al de zevende(!) maximum in een handvol wedstrijden in zijn debuut seizoen. En toont ook op de tv-tafel een flinke portie lef.

Tactisch heeft de Indiër echter nog veel te leren, hij speelt nog te veel amateurshots. Een te slappe verdediging en een handvol verkeerde keuzes werden hem fataal tegen de kersverse wereldkampioen, die ook in zijn tweede wedstrijd fors scoorde rond de zwarte bal. Brecel potte met een nieuwe pomerans op zijn reservekeu breaks van 101, 85, 74 en 72 om een comeback van zijn Indische opponent (4-1 naar 4-3) een halt toe te roepen.

“Alle respect voor Singh, hij is een veel betere speler dan ik had verwacht”, zei Brecel na afloop. In de zestiende finales treft hij donderdag Robbie Williams (WR 47), die verrassend zwaar uithaalde (5-1) tegen Pang Junxu (WR 34).

Na het forfait van de huidige nr. 1 O’Sullivan en de nederlaag van nr. 3 Allen, moet nr. 2 Brecel in Nürnberg de halve finales halen om de eerste plek op de wereldranglijst te pakken. “Een volgende mijlpaal, die ik graag hier zou bereiken. Als Ronnie O’Sullivan straks volle bak begint punten te pakken, zal het lastiger worden. Nummer 1 van de wereld worden zou vooral het perfecte antwoord zijn op de kritiek, dat ik te weinig regelmaat in mijn prestaties leg”, grijnsde Brecel.

Luca Brecel-Ishpreet Singh Chadha 5-3. Framescores: 40(40)-97 (51, 42), 72(72)-0, 85(85)-8, 68(49)-38, 102(101)-6, 31-103(102), 13-108(72), 74(74)-9.