Heusden-Zolder

In de splinternieuwe wijk Johanneshof in Heusden hebben 22 huurders deze week de sleutels van hun nieuwe woning gekregen. Op de site, die intussen asbestvrij is, werden 22 sociale huurwoningen en 14 sociale koopwoningen gebouwd. Goed voor een investering van meer dan 2,5 miljoen euro.