Populairder dan Tom Hanks en grote blockbusterfilms: thriller van Jan Verheyen scoort op Netflix

Een van deze personages in ‘Het geheugenspel’ vermoordde Nathalie. Of niet?

Jan Verheyen scoort op Netflix. Een week na de release staat de thriller Het geheugenspel al op één in de Netflix-top tien. Bij ons en in Nederland. Vlaanderen heeft al lang een speciale band met thrillerschrijvers Nicci French.

Het geheugenspel is de verfilming van The memory game van het Britse schrijversduo Nicci French. Het verhaal gaat over de rijke familie Deridder van wie de dochter 25 jaar geleden verdween. Op de dag van de 70ste verjaardag van de pater familias wordt het lichaam van de jonge vrouw teruggevonden.

(lees verder onder de trailer van Het geheugenspel)

Jan Verheyen en zijn vrouw Lien Willaert verfilmden samen hun adaptatie van de succesthriller. In de hoofdrollen zie je onder anderen Anna Drijver (bekend van Undercover) en Louis Talpe. De film kwam dit voorjaar met goede kritieken in de zalen. Nu dus zit hij op Netflix, met succes. Een paar dagen na de release staat hij al op één , zowel in Vlaanderen als in Nederland. Het geheugenspel laat daarmee kleppers als de SF-film Dune (met Timothée Chalamet) en A man called Otto (met Tom Hanks) achter zich. Maar Het geheugenspel voelt wel de hete adem van Gal Gadot’s Heart of stone in de nek.

Het Geheugenspel staat nog maar één week online. Veel te vroeg dus om al te weten of hij het record van de grootste Vlaamse Netflix-successen kan breken. Op nummer 1 staat voorlopig Noise (23 miljoen streams) de psychologische thriller van Steffen Geypens met Robin Kerremans. Op de tweede plek staat De familie Claus (22 miljoen streams), de Nederlands-Vlaamse kerstfilm van Matthias Temmermans, met in de hoofdrollen onder anderen Jan Decleir.

Anna Drijver, na de vondst van het lijk.

Populaire boeken

De boeken van Nicci French zijn al lang heel populair in Vlaanderen en dat heeft prettige gevolgen. “We hebben met Nicci French een heel bijzondere deal”, zegt Vé Bobelyn, Belgisch directeur van de uitgeverij Veen Bosch & Keuning. “Het is al een tijdje zo dat hun nieuwe boeken eerst in het Nederlands verschijnen en drie maanden later pas in het Engels. Dus nog voor de wereldrelease van The favour was De gunst al bij ons te koop. Die deal sloot Nicci French uit erkentelijkheid voor de Vlaamse fans. De boeken eerst in het Nederlands laten verschijnen, pleegt trouwens geen kannibalisme op de verkoop van de Engelstalige versie nadien, zo bleek algauw na de eerste test. Blijkbaar kopen de die hard-fans nadien ook nog graag de originele versie.”

Regisseur Jan Verheyen is op niet bereikbaar voor commentaar op zijn Netflix-succes. Hij is tot begin november met zijn gezin op sabbatical.