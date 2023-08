Binnenkort ‘Adult only’-zone op het vliegtuig: “Ook positief voor ouders met kinderen”

Vanaf 3 november zal er aan boord van de Corendon-vluchten tussen Amsterdam en Curaçao een ‘Adult only’-zone zijn, een plek voor reizigers zonder kinderen of zakenreizigers die in een rustige omgeving hun werk willen doen. “Tegelijk heeft zo’n zone ook een positief effect op ouders met kinderen”, luidt het bij Corendon-oprichter Atilay Uslu. “Zij hoeven zich minder zorgen te maken om de reacties van hun medepassagiers als hun kind wat drukker is of huilt.”

(lees verder onder de foto)

‘Adult only’ is zeker niet nieuw in de reissector. Onder meer TUI en Corendon bieden al langer overnachtingen aan in hotels waar geen (jonge) kinderen welkom zijn. En nu bestaat het dus ook op het vliegtuig. “Ik denk dat deze beslissing deels voortvloeit uit de veranderingen die we zien in onze maatschappij”, zegt toerisme-expert Bart Neuts (KU Leuven). “Er zijn steeds meer koppels die ervoor kiezen om op latere leeftijd aan kinderen te beginnen of zelfs bewust kinderloos blijven. Een reisgezelschap bestaat zeker niet alleen meer uit een traditioneel gezin, wat ook andere verwachtingen van een toeristisch product met zich meebrengt. Niet alleen het kindvriendelijke aspect telt nog.”

De kinderloze zone zal zich bij Corendon in het voorste deel van het vliegtuig bevinden, zal uit negen extra ruime XL-stoelen en 93 standaardstoelen bestaan en fysiek van de rest van het vliegtuig worden afgescheiden met wanden en gordijnen. “Dat is toch belangrijk”, zegt Neuts. “Reizigers zijn doorgaans wel bereid om iets meer te betalen in ruil voor comfort, maar er moet natuurlijk ook wel echt een verschil zijn. Vergelijk het met het verschil tussen business en economy class. Op een lange, intercontinentale vlucht is business class vaak echt fysiek afgescheiden van de goedkopere plaatsen, terwijl het op een Europese vlucht vaak gewoon de eerste vier of vijf rijen van het vliegtuig zijn. Met in het beste geval twintig centimeter meer beenruimte. Zo’n kinderloze zone heeft in mijn ogen alleen nut als het echt om een afgesloten, geluidsdichte ruimte gaat. En als de meerprijs niet té hoog ligt, uiteraard.”