Chinese dissident opgepakt in Zuid-Korea na vlucht van 300 kilometer op jetski

De Zuid-Koreaanse kustwacht heeft een man opgepakt die vanuit China op een jetski de 300 kilometer lange oversteek over zee had gemaakt. Het gaat om een 35-jarige dissident die asiel zou willen aanvragen, melden de Zuid-Koreaanse media.

De kustwacht bevestigde de arrestatie van een man, maar maakte zijn identiteit niet bekend. Hij zou vorige week al aangekomen zijn op Incheon. De man was ’s nachts met zijn jetski in het zeegebied blijven steken, en had de brandweer om hulp geroepen. Hij had enkel een reddingsvest, een helm, een kompas en een verrekijker bij. Voor hij vertrok uit de Chinese provincie Shandong, had hij meerdere jerrycans met benzine aan de jetski vastgemaakt om onderweg bij te tanken.

De krant Hankyoreh sprak met de Zuid-Koreaanse activist Lee Dae Seon, die met de Chinees had kunnen spreken op het bureau van de kustwacht. Het zou gaan om Kwon Pyong, een dissident die al achter de tralies had gezeten in China. Hij werd in 2016 gearresteerd nadat hij op sociale media een foto van zichzelf had gepost, gehuld in een T-shirt met een slogan die de draak stak met president Xi Jinping. Hij zat een celstraf van anderhalf jaar uit.

Kwon, wiens Chinese naam Qian Ping luidt, is van Koreaanse origine en heeft familieleden in Zuid-Korea. Hij zou asiel willen aanvragen. Indien de overheid zijn aanvraag afwijst, zou hij zijn geluk eventueel in een ander land beproeven. De man is intussen wel overhandigd aan het openbaar ministerie. Hij wordt ervan beschuldigd illegaal het land te zijn binnengekomen.