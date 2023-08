Drie doden en 71 ziekenhuisopnames na legionella-uitbraak in Poolse stad

In de zuidoostelijke Poolse stad Rzeszow zijn drie mensen gestorven na besmetting met de legionellabacterie. Zeker 71 andere mensen werden opgenomen in het ziekenhuis.

De drie dodelijke slachtoffers zijn “oudere mensen”, over hun exacte leeftijd is nog niets bekend. De lokale gezondheidsdiensten melden dat in totaal 71 mensen in het ziekenhuis werden opgenomen na besmetting met de bacterie.

De bron van de besmetting is niet bekend. De stad Rzeszow heeft een crisiseenheid bijeengeroepen, dit weekend staat een extra desinfectie van het waterleidingnetwerk in de stad gepland.

Legionella, ook wel de veteranenziekte genoemd, is een ernstige longinfectie van bacteriële oorsprong, en veroorzaakt ernstige ademhalingsproblemen. De besmetting gebeurt via de luchtwegen na het inademen van bacteriën via bijvoorbeeld water of airconditioning.