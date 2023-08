Jasper Philipsen zet andere sprinters een neus en wint op overtuigende wijze eerste etappe Renewi Tour

Jasper Philipsen heeft de eerste etappe gewonnen van de Renewi Tour, de nieuwe naam van de Benelux Tour. Na een massasprint was de Vlam van Ham duidelijk sneller dan Tim Merlier en Olav Kooij. Philipsen is meteen ook de eerste leider.

Hoewel een massasprint in Ardooie in de sterren geschreven stond, vonden vijf renners toch de moed om de hele dag voor het peloton uit de rijden. Ze luisterden naar de namen van Jonas Rutsch, Alessandro Covi, Aaron Van Poucke, Cériel Desal en Ludovic Robeet. Hun maximale voorsprong bedroeg drie minuten.

Maar met de finale in zicht vond het peloton het toch welletjes en begonnen ze jacht te maken op de vluchters. Door onder meer stevig beukwerk van Tim Declercq was het peloton met nog een kleine 40 kilometer te gaan al genaderd tot op een halve minuut. Vooraan waren ze toen nog met vier, want Van Poucke had zich laten uitzakken. Even later moest ook Robeet de rol lossen.

Veel snelle mannen

Uiteindelijk duurde het toch nog tot kilometer 16 voordat ook de laatste drie vluchters gegrepen werden. Bij het ingaan van de laatste ronde zette Alpecin-Deceuninck zich in dienst van Jasper Philipsen prominent op kop van het peloton. Met andere snelle mannen als Tim Merlier, Jordi Meeus, Arnaud De Lie, Dylan Groenewegen, Arnaud Démare en Olav Kooij beloofde de Vlam van Ham wel enorm stevige concurrentie te krijgen.

Met Ardooie in zicht ging het snoeihard. Het was als ploeg knokken om je sprinter in een kansrijke positie gemanoeuvreerd te krijgen. Met nog twee kilometer te gaan werd er vooraan het peloton plots gevallen. Sam Welfsford, nog zo’n kanshebber op de zege, ging als enige sprinter tegen de grond.

In de langverwachte massaspurt werd Arnaud De Lie uitstekend gebracht door loods Jasper De Buyst, maar Jasper Philipsen kwam krachtig uit het wiel van de Waal en won op overtuigende wijze. Dol van vreugde klopte hij zichzelf op de borst. Tim Merlier zette zijn sprint wat te laat in en werd tweede, Olav Kooij vervolledigde het podium. De Lie werd uiteindelijk vierde, terwijl Jordi Meeus er niet aan te pas kwam in Ardooie.

Top tien 1. Jasper Philipsen (Alpecin - Deceuninck) 2. Tim Merlier (Soudal - Quick-Step) 3. Olav Kooij (Jumbo - Visma) 4. Arnaud De Lie (Lotto - Dstny) 5. Dylan Groenewegen (Team Jayco - AlUla) 6. Matteo Trentin (UAE Team Emirates) 7. Laurence Pithie (Groupama - FDJ) 8. Arne Marit (Intermarché - Circus - Wanty) 9. Elia Viviani (INEOS Grenadiers) 10. Clément Russo (Team Arkéa - Samsic)

Philipsen: “Vandaag ging het goed”

“De ploeg heeft vandaag superhard gewerkt”, stak Jasper Philipsen van wal in het flashinterview. “Arnaud De Lie had met Jasper De Buyst een goeie lead-out , maar ook Jonas (Rickaert, red.) heeft super werk geleverd. En dan waren er nog renners met heel wat ervaring die er ook al in de Tour bij waren.”

Het was een hectische finale die ook nog eens opgeschrikt werd door een valpartij. “Het was zaak om snel beslissingen te nemen en de ruimte te zoeken”, vervolgde de Vlam van Ham. “Soms lukt dat, soms niet. Vandaag ging het goed. De sprint zelf was vrij technisch en kende een wat andere aanloop. Maar de ploeg heeft het goed gedaan.”

“Of ik ook voor het eindklassement ga? Ik heb een tijdje niet op de fiets gezeten sinds de Tour, dus dat zal heel lastig worden”, temperde Philipsen de verwachtingen na zijn elfde overwinning van het seizoen. Eerder won hij vier ritten in de Tour de France, de Scheldeprijs en de Classic Brugge-De Panne.

Donderdag gaat de Renewi Tour verder in Sluis met een individuele tijdrit van 13,6 kilometer.