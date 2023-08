Beelden tonen hoe grote explosie Russisch verdedigingssysteem vernietigt op Krim

De dienst verspreidde ook dronebeelden waarop een explosie te zien is op Tarchankoet, het meest westelijke uiteinde van de Krim. Op sociale media circuleren ook beelden van een grote stofwolk. Het is nog onduidelijk op welke manier het Russische luchtverdedigingssysteem werd aangevallen. Rusland gaf tot dusver geen commentaar op de zaak.

Het hoofd van de Oekraïense militaire inlichtingendienst, Kyrylo Budanov, kondigde dinsdag verdere aanvallen aan op de Krim, die Rusland in 2014 in strijd met het internationaal recht had geannexeerd. Tegelijkertijd meldde het ministerie van Defensie in Moskou de aanwezigheid van twee Amerikaanse en één Oekraïense verkenningsdrone in de buurt van de Krim.