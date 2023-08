De favoriete adresjes van topchef Bart Desmidt: “Later op de avond gaat de muziek luider en beleef je er pure ambiance onder vrienden”

Terras “Bij Bachtekerke in Deinze zit je op een prachtig terras aan de Leie. Een heerlijke bistro-keuken met gerechten als vol-au-vent en een goed glas wijn erbij: meer moet dat niet zijn. Ik kom hier graag op mijn vrije dag.”

Restaurant Bachtekerke, Bachtekerkstraat 9 in Deinze, www.bachtekerke.be

Kust “Chef Benny van Markt XI in De Haan werkte eerder nog bij ons. Het is een klein restaurant met een eerlijke keuken en een mooie wijnkaart. Dat vind ik belangrijk. Ik drink door de week zelden, maar op mijn vrije dagen wil ik wel genieten van een goed glas wijn.

Restaurant Markt XI, Driftweg 11 in De Haan, www.markt11.be

Bachtekerke in Deinze

Goedkoop “De Shipon in Damme staat bekend om z’n dagverse paling, maar je geniet er net zo goed van een lekker stukje op houtskool gebakken vlees. Wat sla, tomaat en een goed vinaigrette erbij en je hebt lekker gegeten. Ze serveren er de authentieke keuken. Simpel en gezellig.”

Restaurant Shipon, Damse Vaart-Oost 1 in Damme, www.shipon.be

Specialleke “De chef van Le Boudin Sauvage in Knokke is een van mijn beste vrienden. We zijn dertig jaar geleden samen begonnen. Hun kaart is in al die jaren nooit veranderd. De carpaccio is er heerlijk, je eet er lekkere solletjes of fondue Chinois. Bijzonder is dat later op de avond de muziek luider gaat en je er pure ambiance onder vrienden beleeft.”

Le Boudin Sauvage, Graaf Jansdijk 270 in Knokke-Heist

Buitenland “Onze zoon werkte een tijdje in de Bourgognestreek. Tijdens ons bezoek ontdekten we Cave et Cuisine in Demigny, een fantastische bistro gerund door een 62-jarige dame. Ik at er de beste duif ooit. Ze serveert geen knutselkeuken, maar wel echte pure gerechten. Hier ga ik zeker nog eens naartoe.”