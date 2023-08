“Ik denk dat het bij velen een bruine broek was”: Average Rob achter de schermen bij grootste zeges van Remco Evenepoel

Zaterdag begint Remco Evenepoel (23) aan zijn titelverdediging in de Vuelta, maar vandaag krijgen we drie opwarmertjes. In Barcelona spreekt hij om 15u30 de pers toe en op Streamz komen de drie resterende afleveringen van Rainbow Remco, de vierdelige docu over het wereldkampioenenjaar van de “Aero Boulet”, gemaakt door de influencer in de ban van sport en patatten, Average Rob. Er spoelt een golf aan wielerdocu’s over ons heen en ook deze is laagdrempelig en zonder weerhaken, maar enkele opmerkelijke scènes maken ons weer wat wijzer over de Patat van het Pajottenland. Wij visten drie patatten uit de reeks.

Overkokende patatten op training

Remco Evenepoel gaat lachend door het leven en deelt graag plaagstootjes uit. “Hé jongens, het is hier geen kermis hé”, zegt hij tegen de bondscoaches die aan de finish in Glasgow uitbundig de wereldtitel tijdrijden vieren. Of tijdens zijn speech na zijn tweede zege in Luik-Bastenaken-Luik, als er wordt gewezen op zijn witte broek. “Ik denk dat het bij velen een bruine broek was.”

Maar als er getraind en gepresteerd moet worden, is soms het bittere ernst en wordt het lontje korter. Tijdens een belangrijke tijdrittraining in Calpe in de week na Luik-Bastenaken-Luik moeten papa Patrick -op de brommer- en verzorger Rob Merchie het ontgelden als Remco lek rijdt en het probleem niet meteen verholpen raakt. Remco zit in zijn mentale tunnel richting Giro en een training die niet perfect verloopt, hoort daar niet in thuis.

“Proficiat jongens, godverdomme”, vloekt Evenepoel. “Mijn training is naar de vaantjes. Ik heb jullie toch gezegd dat er een slag in mijn wiel zat. Heb je de reservewielen mee? Het zijn andere wielen! Ja, dan is de training om zeep. Fix het!”

“Dit toont dat Remco zijn trainingen heel ernstig neemt”, zegt verzorger Rob Merchie. “Als je op zo’n moment aan het sukkelen bent, wordt hij heel vervelend. Remco is niet veeleisend, maar het moet wel goed lopen. Dat is normaal, dit is onze en zijn job. Hij is nu even geprikkeld, er wordt vanavond nog eens over gediscussieerd, maar dan laat Remco dat achter zich.”

Roglic in de patatten zetten

Remco Evenepoel weidde in een podcast met Geraint Thomas uit over hoezeer Primoz Roglic zijn tegenstanders op het verkeerde been kan zetten. “Als ik op het punt sta te lossen, dan zie je dat aan mij, maar bij Primoz zie je niets.”

Evenepoel probeert zelf ook het mentale spel te spelen. Toen hij in de voorbije Giro in de vijfde etappe twee keer ten val kwam, hield iedereen de adem in. Een videoboodschap van ploegdokter Toon Cruyt klonk ernstig, maar toen de bezorgde Average Rob in het ploeghotel bij Remco kwam, stond die olijk te dansen op pompende technobeats. “Die mededeling was een beetje tactisch”, gaf Evenepoel toe. “Ik had gezegd: overdrijf maar een beetje. Alles in orde hoor. Sinds mijn val in Lombardije ben ik altijd stijf op dezelfde plek als ik val. Toen ik daar even pijn had, was ik ongerust, maar die zorgen waren weg nadat de dokter mij had verzorgd.”

Remco Evenepoel bekent dat hij de gevolgen van zijn val in de vijfde etappe van de Giro wat had overdreven.

500 gram patatten per uur

Er was een tijd dat renners tijdens een wedstrijd maximaal 60 gram koolhydraten per uur konden opnemen, goed voor 240 kcal. Maar dankzij de ontdekking van een speciale mix van suikers is dat vandaag om en bij de 90 gram. Het gevolg? De huidige generatie renners kan harder knallen. Sommige “supereters” kunnen nóg meer opnemen op de fiets, tot 120 gram koolhydraten per uur. Om het aanschouwelijk te maken: dat zijn evenveel koolhydraten als er in 500 gram aardappelen zitten.

Renners als Mathieu van der Poel en Primoz Roglic behoren tot die categorie supereters. Als een gewone sterveling zoveel suikergels in zijn mond duwt, hangt die binnen de kortste keren boven de pot of zit die erop, maar bij Jumbo-Visma worden de maag en de darmen van renners getraind. Ook Remco Evenepoel en Soudal-Quick Step zijn daarmee bezig. Evenepoel laat in de reeks de magische grens van de 120 gram koolhydraten per uur vallen, waarmee hij tot de supereters van het peloton zou horen. “Als je het niet traint, heb je last van je darmen”, zegt Evenepoel. “Je moet dat trainen tijdens trainingen en wedstrijden. 120 gram koolhydraten per uur eten, dat lijkt weinig, maar dat is veel. Het moeilijkste is de week na een grote ronde, dan blijf je veel suiker nodig hebben. (Lacht) Ik lust wel een snoepje. En niet eentje.”