Nieuwe roman van Hasselaar Junior Leroux speelt zich af in Genk

“Als inspiratie opborrelt, moet je er iets mee doen”, gaat Leroux van start. “Schrijven is voor mij een poging om de mens en de wereld rondom mij, in al zijn complexiteit, te vatten. Door mijn ervaringen en gedachten neer te schrijven worden ze helderder. En als ik op die manier ook nog eens lezers kan laten kennismaken met hoe ik de dingen zie, en ze daardoor kan entertainen of doen nadenken, dan is dat dubbele winst.”

Misbruik en manipulatie

Het boek gaat over de familie Maralinga: een kleurrijk gezin van buitenbeentjes dat woont in de schaduw van de mijnschachtbokken van Winterslag, een plek waar Leroux zelf zijn jeugd heeft doorgebracht. “Elke Maralinga heeft zijn eigen trekjes, doelen en ongezonde gewoontes, terwijl vooral het gebrek aan geld hen verbindt”, vertelt Leroux. “Een dodelijk ongeval zet hun wereld op z’n kop. En wanneer onder meer een hebberige advocaat, een pas afgestudeerde gezinsbegeleider en een groenteboer het pad van de Maralinga’s kruisen, wordt het gezin pas echt op de proef gesteld. Met alle gevolgen van dien.”Het leven zoals het isHet verhaal is doorspekt met humor en gevatte dialogen, maar toont ook de ongepolijste realiteit. Inspiratie hiervoor putte Leroux, naast uit zijn eigen omgeving en herinneringen, vooral uit zijn verleden als criminoloog in de bijzondere jeugdzorg.

“Het verhaal is fictief, maar de personages en gebeurtenissen zijn gebaseerd op wat ik heb gezien, gehoord of meegemaakt. Mijn voornaamste doel met deze roman is dan ook de minder mooie taferelen schetsen die zich afspelen achter de doorgaans fraaiere voorgevels. De dingen des levens beschrijven die dagelijks gebeuren – misschien zelfs bij de buren van de lezer – maar waar mensen over het algemeen niks van (willen) weten.”

De roman is verkrijgbaar bij de (online) boekenboer en via verdelers als Bol en Amazon.Geïnteresseerden zijn uitgenodigd op de officiële boekvoorstelling op zondag 24 september om 16u in de bibliotheek van Diepenbeek (Marktplein 24a).De Maralinga’s, Uitgeverij Schrijverspunt, 222 blz, €17,95,-