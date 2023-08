Ze wist niet dat er een hobbykok in haar schuilde tot content creator en vlogger, Sarah Puttemans deelnam aan Celebrity MasterChef Vlaanderen, dit najaar te zien op Play4. “Nu heb ik echt leren koken en improviseren met wat er in de koelkast ligt. Tomaatjes bijvoorbeeld, die vind je hier altijd in de koelkast”, aldus Sarah die haar koelkast met haar ouders deelt.