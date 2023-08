Dinsdagavond rond 19.45 uur is een ongeval met een paard en kar gebeurd in Hamont-Achel. In Beverbeek was een koppel een ritje aan het maken met een paard en kar. Wanneer het paard schrikt, slaat dit op hol. Naar aanleiding hiervan raakt de 73-jarige bestuurder uit Hamont-Achel gekwetst aan het hoofd. Een ziekenwagen komt ter plaatse en brengt hem naar het ziekenhuis.