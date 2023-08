Deze zomer reizen we per spoor naar plaatsen om te wandelen. Onze laatste trip in deze reeks gaat naar Dinant, waar we een selfie met Sax nemen op een traject dat de stad verkent, maar ook door de natuur loopt. Let op: dit is een tocht voor geoefende wandelaars. Ze wordt als moeilijk aangestipt en wandelschoenen zijn vereist.